Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В 12:27 самолет совершил посадку, у него сложились стойки шасси, он ударился хвостовой частью и сел на брюхо", - сказал источник. По его словам, предварительная причина инцидента - неисправность шасси.

В Росавиации подтвердили информацию. "Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно. Степень повреждения воздушного судна уточняются", - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, на борту находились 94 человека, пострадавших нет.