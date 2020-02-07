Спрогнозирован пик распространения смертельного китайского вируса

Ученые спрогнозировали пик распространения смертельного китайского коронавируса: он может наступить во второй половине февраля. Такие данные приводят в Лондонской школе гигиены и исследования тропических болезней, сообщает в воскресенье, 9 февраля, Bloomberg.

«Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5 процентов жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — отметил один из экспертов Адам Кухарский. При этом он подчеркнул, что точную дату назвать сложно.

Ранее 9 февраля китайский государственный комитет здравоохранения призвал местных жителей, напуганных перспективой заразиться смертельным коронавирусом, экономить защитные костюмы, очки и медицинские маски.

В госкомитете отметили, что нерациональное использование жителями спецодежды, предотвращающей инфицирование, выливается в нехватку средств защиты для врачей и тех, кто непосредственно связан с борьбой с эпидемией и контактирует с больными.

По последним данным, в Китае жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 человек. В общей сложности в КНР вирус выявили у 36,5 тысячи человек.