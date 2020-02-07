Завершилось голосование в рамках парламентских выборов в Азербайджане. Как сообщает haqqin.az, в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 329 461 избирателя с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.