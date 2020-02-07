Эйфелеву башню закрыли из-за урагана

Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Сиара". Об этом сообщается в воскресенье на странице в Twitter, посвященной башне.

"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.