Эркин Гадирли избран депутатом судя по данным exit poll
Институт социологических исследований Opinion Way обнародовал результаты exit poll, проведенного среди избирателей на воскресных парламентских выборах в Азербайджане, передает собственный корреспондент haqqin.az с места событий.
Согласно данным exit poll, в 16-м Ясамальском избирательном округе победил один из лидеров оппозиционного движения Real Эркин Гадирли.
На пресс-конференции отмечалось, что все 236 участков были проверены представителями института, избиратели заполнили анкеты и ответили на вопросы, что заняло несколько минут. Всего было опрошено 10 119 избирателей. Активность избирателей составила 55,65 процента.
Отметим, что данные огласил на пресс-конференции генеральный директор Opinion Way Бруно Жан Бар.