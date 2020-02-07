МВД: Выборы прошли без грубых нарушений общественного порядка

В ходе внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана 9 февраля 2020 года органы внутренних дел в соответствии со своими служебными обязанностями, установленными законом, обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что к 19:00 грубых нарушений общественного порядка и фактов незаконного вмешательства полиции в избирательный процесс зафиксировано не было.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили правопорядок только в рамках установленных Избирательным кодексом случаев – на основании официального приглашения. Были приняты меры в соответствии с законом.