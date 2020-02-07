В Баку сильный ветер снес крышу здания видео

В Хатаинском районе Баку сильный ветер снес крышу здания.

Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от кафе "Наргиля".

Обломки крыши рухнули на автомобиль.

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