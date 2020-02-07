Мужчина открыл стрельбу в полицейском участке Нью-Йорка видео
Неизвестный открыл стрельбу в полицейском участке нью-йоркского района Бронкс. Видео инцидента в воскресенье, 9 февраля, публикует в своем Twitter телеканал NBC.
По данным телеканала, в результате случившегося был ранен один из полицейских, злоумышленника задержали, его имя пока не разглашается.
Власти Нью-Йорка предполагают, что это было не первое нападение мужчины на полицейских — он может быть причастен к расстрелу полицейского автомобиля в Бронксе в субботу, 8 февраля, вечером. Тогда также пострадал один из стражей порядка.
FOOTAGE: Allegedly the shooting of the NYPD Lieutenant this morning inside the 41 Precinct in the Bronx pic.twitter.com/cmO6Bs51Zy— NYC Scanner (@NYScanner) February 9, 2020