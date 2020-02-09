Сообщается, что наблюдатель якобы был убит из-за своего заявления о фальсификациях.

В социальных сетях распространяется информация об убийстве наблюдателя во время выборов. В частности, сообщается, что был убит представитель кандидата в депутаты Мовсума Асланова - адвокат Субхан Гаджиев, который наблюдал за ходом голосования в Гейгёльско-Дашкесанском избирательном округе №101.

На запрос haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры опровергли информацию об убийстве наблюдателя. В пресс-службе ведомства заявили, что Субхан Гаджиев (1954 г.р.) скончался на глазах у людей, присутствовавших на участке во время голосования.

В Генпрокуратуре также отметили, что мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранее дважды перенес инфаркт.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая не обнаружила никаких следов насилия или других признаков неестественной смерти.

Кроме того, в ходе предварительного расследования было установлено, что с этого избирательного участка в окружную избирательную комиссию не поступало никаких обращений в связи с нарушением требований избирательного законодательства, а также не было зафиксировано никаких конфликтов и других незаконных действий.