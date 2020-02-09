Немецкие наблюдатели о выборах в Милли Меджлис

Международные наблюдатели из Германии на выборах в Милли Меджлис Азербайджана выразили haqqin.az свое мнение о состоявшемся голосовании.

Как отметил бывший депутата Бундестага Штефан Лемме, шестеро немецких наблюдателей провели мониторинг на восьми избирательных участках. Во время подсчета голосов на одном из участков присутствовали около 20 наблюдателей - от иностранных государств, международных миссий, доверенные лица кандидатов, члены избирательной комиссии и журналисты, и никаких замечаний ни по голосованию, ни по подсчету голосов ни у кого не возникло.

«Все проходило в рамках международных норм и с соблюдением демократических принципов», - сказал Лемме.

В то же время бывший немецкий депутат отметил, что выборы в Германии имеют некоторые отличия от проводимых в Азербайджане. Прежде всего тем, что предвыборная кампания кандидатов на депутатство в Бундестаге длится несколько дольше и более наглядна – больше используются средства массовой информации и разнообразной печатной продукции – плакатов, проспектов, брошюр.

«В остальном же процесс выборов такой же, как в Азербайджане», - считает Лемме.