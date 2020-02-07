Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с победой возглавляемой им партии «Ени Азербайджан» на проведенных в Азербайджане парламентских выборах, пожелал новому парламенту успехов в работе.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех направлениях и пришли к решению о продолжении в ближайшее время новых контактов.