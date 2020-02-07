Трамп хочет резко сократить помощь другим государствам

Президент США Дональд Трамп захотел резко сократить объем финансовой помощи иностранным государствам в 2021 году. С таким предложением он обратится к Конгрессу, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации.

По их словам, Трамп планирует сократить помощь другим странам на 21 процент. В то же время объем выделяемых средств Украине он хочет оставить на прежнем уровне.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь пишет, что администрация президента США намерена предложить проект федерального бюджета на следующий финансовый год в понедельник, 10 февраля. В проекте предлагается выделить на военные расходы 740,5 миллиарда долларов. Общие расходы предусмотрены в размере 4,8 триллиона долларов.

В конце января аналитики управления Конгресса США по бюджету предсказали госдолгу страны рост до рекордного с послевоенного времени уровня. За десятилетие с нынешнего 81 процента по отношению к ВВП госдолг вырастет до 98 процентов. В последний раз на таком уровне он находился в 1946 году. В управлении полагают, что на этом рост не остановится, и к 2049 году госдолг достигнет 180 процентов — максимального показателя за все время.