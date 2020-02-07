Али Ахмедов о победе «Ени Азербайджан» на парламентских выборах

«Внеочередные парламентские выборы закончились. Результаты экзит-поллов показывают, что наша партия одержала победу». Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Ахмедов отмечает, что можно поздравить членов партии с очередной победой «Ени Азербайджан».

«От всей души поздравляю наших победивших кандидатов. Выражаю отдельную благодарность многочисленным волонтерам, которые внесли большой вклад в великолепную победу нашей партии. Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику президента Азербайджана».