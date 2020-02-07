«Оскар-2020»: кто забрал главные статуэтки

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом назван "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи. Он же удостоился и "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке - впервые одна лента получает оба эти приза.

Пон Чжун Хо также получил статуэтку как лучший режиссер, а "Паразитам" присудили "Оскара" и за лучший оригинальный сценарий. В 2019 году лента также получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за главную роль в фильм "Джуди" о жизни американской певицы и актрисы Джуди Гарленд. "Оскара" за лучшую мужскую роль первого плана получил Хоакин Феникс - он снялся в психологическом триллере "Джокер", который стал лидером по количеству номинаций в 2020 году, будучи выдвинут в 11 категориях.