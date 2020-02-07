МИД Турции поздравил Азербайджан с успешными выборами

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с успешным проведением в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом говорится на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

"Желаем, чтобы проведенные выборы в Милли Меджлис принесли пользу братскому народу Азербайджана", - говорится в обращении.

МИД поздравил лидера правящей партии "Ени Азербайджан" президента Ильхама Алиева с уверенной победой партии на выборах.

В МИД Турции также поприветствовали приверженность властей Азербайджана к проведению выборов в рамках демократических стандартов и на основе принципов прозрачности.