ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала предварительные результаты выборов в Милли Меджлис.
С подробным списком кандидатов можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что 9 февраля в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.
Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.