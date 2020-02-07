Азербайджанская горнолыжница завоевала две медали в Пакистане
Азербайджанская горнолыжница Эльвира Закарьяева успешно выступила на международных соревнованиях в Пакистане. Турнир, проходивший в местечке Малам Джабба, наша спортсменка завершила с двумя медалями.
В гигантском слаломе Эльвира завоевала серебро, показав общее время 1:56.30. А в слаломе 28-летняя азербайджанская горнолыжница стала бронзовым призером с результатом 2:19.31.
Также в Пакистане выступили Джавид Агаматов и Насир Фархадов. Всего в соревнованиях в Малам Джабба приняли участие спортсмены из десяти стран. В церемонии награждения призеров участвовал президент Пакистана Ариф Альви.