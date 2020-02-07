Китайский коронавирус уже убил 910 человек

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 910 человек, 908 из них умерли в Китае, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах, передает Дойче велле.

Общее количество заболевших новой формой пневмонии на территории КНР достигло 40 171 человека, курс лечения в больницах страны проходит около 36 тысяч человек, состояние 6,5 тысячи из них оценивается как тяжелое, 3,3 тысячи человек выписаны. Еще около 187,5 тысячи человек наблюдаются медиками в связи с подозрением на заражение коронавирусом.

9 февраля сообщалось, что число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS в 2002-2003 годах, тоже начавшейся в Китае, когда умерли 774 человека. На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах.