МИД РФ: санкции США не помешают достроить «Северный поток-2»

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток-2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», – сказал Панкин в интервью РИА Новости, добавив, что МИД РФ намерено максимально этому способствовать.

Согласно проекту «Северный поток-2», планируется построить две нитки газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Его мощность составит 55 миллиардов кубических метров газа в год. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что трубопровод заработает до конца 2020 года или в первом квартале 2021.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока-2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.