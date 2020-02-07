Генпрокуратура о смерти еще одного наблюдателя на выборах

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры на основании информации о внезапной кончине 9 февраля в 23.00 адвоката кандидата в депутаты от Нефтчалинского избирательного округа номер 61 Хагани Абдуллаева, Махира Гусейнова (1959 г.р.), на место происшествия тут же прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, была проведена экспертиза.

Накануне вечером перед собственным домом неожиданно скончался адвокат-представитель кандидата в депутаты от Нефтчалинского избирательного округа №61 Хагани Абдуллаева Махир Гусейнов (1959 г.р.).

Во время осмотра тела М.Гусейнова не было обнаружено никаких повреждений.

Было установлено, что Гусейнов скончался, когда поднимался по лестнице, ведущей в его квартиру.

Стало известно, что М.Гусейнов долгое время страдал от сердечной болезни, и с 2016 года ему три раза делали стентирование.

В окружную избирательную комиссию не поступало никаких обращений в связи с нарушениями требований избирательного законодательства из избирательного участка №28 в селе Ашагы Гараманлы, в котором М.Гусейнов был наблюдателем от округа, никаких конфликтов и прочих нарушений закона также не было отмечено.

По факту в прокуратуре Нефтчалинского района проводится расследование.

Напомним, что накануне также скончался представитель кандидата в депутаты Мовсума Асланова - адвокат Субхан Гаджиев, который наблюдал за ходом голосования в Гейгёльско-Дашкесанском избирательном округе №101.