У таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на которых находились туристы. Погибли двое детей из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Более 20 россиян получили ранения, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Phuket News.

Инцидент произошел в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. "Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", - сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин РИА Новости.

По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами. По сведениям российского посольства, в больницы доставили 21 россиянина и трех граждан Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.