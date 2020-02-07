Хады Раджабли может не пройти
Результаты голосования по Лянкяранскому избирательному округу №74 могут быть аннулированы. Об этом журналистам сообщил председатель Мазахир Панахов.
Глава ЦИК сообщил о поступивших жалобах.
«Возможно, они безосновательны, но мы серьезно расследуем каждое из них. Если завтра к нам поступят обращения из других округов, то мы незамедлительно их расследуем», - сказал он.
Отметим, что по предварительным результатам, Хады Раджабли набрал на этом избирательном округе 53,1 процент голосов.