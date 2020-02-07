Хады Раджабли может не пройти

Результаты голосования по Лянкяранскому избирательному округу №74 могут быть аннулированы. Об этом журналистам сообщил председатель Мазахир Панахов.

Глава ЦИК сообщил о поступивших жалобах.

«Возможно, они безосновательны, но мы серьезно расследуем каждое из них. Если завтра к нам поступят обращения из других округов, то мы незамедлительно их расследуем», - сказал он.

Отметим, что по предварительным результатам, Хады Раджабли набрал на этом избирательном округе 53,1 процент голосов.