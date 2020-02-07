Самир Исрафилов: «Не превращайте смерть моего отца в политические игры» видео
Как сообщал ранее haqqin.az, накануне скончался представитель кандидата в депутаты Мовсума Асланова - адвокат Субхан Гаджиев, который наблюдал за ходом голосования в Гёйгёльско-Дашкесанском избирательном округе №101.
В социальных сетях начала распространяться информация об убийстве наблюдателя, которая была опровергнута Генпрокуратурой.
Сегодня к журналистам обратился сын покойного Самир Субхан оглу Исрафилов, который в своем видеообращении заявил, что отец страдал сердечным заболеванием и это стало причиной его смерти.
«Мой отец не подвергался никакому давлению во время избирательного процесса. Он два раза перенес операцию на сердце и умер после инфаркта. Не превращайте это в политические игры!», - сказал он.