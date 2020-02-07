В Казахстане после беспорядков начались чистки

«В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе администрации) Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

Напомним, в ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержаны почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек.