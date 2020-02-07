Зять Мирзиёева возглавил организацию, в которую входит и Азербайджан

Президент Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана, супруг младшей дочери президента страны, Шахнозы Мирзиёевой Отабек Умаров назначен главой Центральноазиатской конфедерации ММА. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ассоциации, передает Vesti.kz.

Решение о создании Центральноазиатской конфедерации ММА было принято в ходе совета Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF), который состоялся в Нур-Султане. Под эгидой новой организации будут выступать бойцы из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, пишет Fergananews.

Вице-президентами конфедерации стали член совета директоров IMMAF Искандер Карим и гендиректор Казахстанской объединенной федерации ММА Валихан Тен. Штаб-квартира конфедерации будет находиться в Узбекистане.