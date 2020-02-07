Правоохранительные органы в Петербурге закрыли подпольное казино в квартире, принадлежащей главе муниципального округа Введенский Олегу Калядину. Как сообщает Интерфакс, в квартире на Кронверкском проспекте была обнаружена "рулетка", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Сам чиновник утверждает, что квартиру сдавал в аренду и не знал, что там происходит. Его причастность к незаконному игорному бизнесу устанавливается, отметил Интерфакс.

Сегодня же стало известно, что Олег Калядин сложил полномочия главы муниципального округа по собственному желанию, сообщили Интерфаксу в муниципалитете: "Сегодня Калядин сложил полномочия главы по собственному желанию. Новым главой МО Введенский избран Асанов Алексей Семенович".

Сеть нелегальных казино, к которым, по версии полиции, принадлежит и квартира на Кронверкском проспекте, была выявлена в Петербурге в феврале прошлого года. По данному факту городское управление СКР возбудило несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. В качестве подозреваемых были допрошены 12 лиц.