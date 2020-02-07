Жителям жилищного комплекса, расположенного на территории трех гектаров и сданного для проживания с сентября прошлого года, не страшны холодные зимние дни. В комплексе устроена централизованная отопительная система от немецкой компании Bocsh, которая способна полностью согреть Renessans Palace, состоящий из 4 зданий и 1084 квартир.

Для каждого здания оборудовано два отопительных котла, общее количество которых восемь. Так как котлы эти связаны друг с другом в единую систему, даже выход одного из них из строя не приведет к перерыву в отапливании здания. Отопительные котлы производства компании Bosch способны нагревать воду в котлах до 120 градусов по Цельсию.

Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум-класса (1,5 гектара). Двор, имеющий особый ландшафтный дизайн, закрыт для въезда автомобилей и предназначен для отдыха жителей на самом высоком уровне.

Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, позвоните по этим номерам: 012 538 29 77 и 050 715 88 88.