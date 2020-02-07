Еще две смерти в институте легочных заболеваний

В Научно-исследовательском институте легочных заболеваний умерли еще два пациента. Согласно информации института, один из скончавшихся пациент 1959 г.р., который поступил к ним 31 января в 11.25 в тяжелом состоянии с диагнозом интерстициальная пневмония легких, одышка II-III степени, сахарный диабет II типа, диабетическая нефропатия и был помещен в I Отделение пульмонологии.

Несмотря на интенсивное лечение под контролем пульмонолога и эндокринолога, 9 февраля состояние больного резко ухудшилось, поэтому он был переведен в I Реанимационное отделение, были проведены соответствующие реанимационные мероприятия. Но у пациента произошло обострение болезни, связанное с сердечно-легочной недостаточностью, и 10 февраля в 04.20 наступила биологическая смерть.

Другой пациент 1944 г.р. поступил в институт 5 февраля в 02.15 в тяжелом состоянии с диагнозом левосторонний пиопневмоторакс, септика, хроническая почечная недостаточность (II этап) и был помещен в отделение операций грудной клетки.

23-28 января пациент прошел стационарное лечение в Гахской центральной районной больнице с диагнозом левосторонний пневмоплеврит, хроническая почечная недостаточность. В связи с ухудшением состояния здоровья его отправили в НИИ. Несмотря на интенсивное лечение, 9 февраля в 08.50 наступила биологическая смерть больного. Пациент умер из-за острой тромбоэмболии легочной артерии, левостороннего пиопневмоторакса (эмпиэмы), желудочно-кишечного кровотечения и хронической почечной недостаточности.

Отметим, что за последнее время это уже 21 смерть пациентов, зарегистрированная в этой больнице.