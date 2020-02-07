Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила президиуму партии, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам, что уйдет с поста лидера ХДС после выборов. Она намерена запустить летом текущего года процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов.

Действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель заявила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.

Как считают местные наблюдатели, фаворитом является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.