Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup»

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги первого в своем роде конкурса для местных программистов «PASHA Bank Cup». В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском инженерном университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.

В финальной части конкурса в течение 4 часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского государственного университета Рамином Махмудзаде, главным учителем Бакинского инженерного университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым, отобрало 10 победителей, справившихся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.