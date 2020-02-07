В Армении арестовали главу Комитета по градостроительству за получение взятки
Руководитель Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян арестован, сообщили в Службе национальной безопасности республики.
"Суд удовлетворил ходатайство СНБ об аресте", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства Sputnik Армения.
5 февраля СНБ провела обыск в офисе Вермишяна, после этого он был задержан.
Главу Комитета по градостроительству подозревают в получении взяток. По данным СНБ, он, используя занимаемую должность вопреки государственным интересам и договорившись с несколькими застройщиками, получил пять взяток в размере от 1 до 2,5 млн драмов ($5,2 тыс). За это Вермишян обеспечил принятие нужных им решений.
Ваагн Вермишян был назначен главой Комитета по градостроительству Армении в марте 2019 года. До этого он занимал должность главного архитектора Орловской области России.