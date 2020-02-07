"Суд удовлетворил ходатайство СНБ об аресте", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства Sputnik Армения.

5 февраля СНБ провела обыск в офисе Вермишяна, после этого он был задержан.

Главу Комитета по градостроительству подозревают в получении взяток. По данным СНБ, он, используя занимаемую должность вопреки государственным интересам и договорившись с несколькими застройщиками, получил пять взяток в размере от 1 до 2,5 млн драмов ($5,2 тыс). За это Вермишян обеспечил принятие нужных им решений.

Ваагн Вермишян был назначен главой Комитета по градостроительству Армении в марте 2019 года. До этого он занимал должность главного архитектора Орловской области России.