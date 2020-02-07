Эркин Гадирли: «Я иду в парламент»

«Мы честно выиграли выборы на 16-м Ясамальском избирательном округе». Об этом на сегодняшнем брифинге заявил один из лидеров оппозиционного движения Real Эркин Гадирли.

Представитель Real заявил, что никаких правонарушений и «каруселей» в его избирательном округе не было.

«Я победил на 26 из 30 избирательных участков», - сказал он.

Вместе с тем, Эркин Гадирли отметил очень низкую явку на выборах. Так, по его словам, на одном из участков из 1000 зарегистрированных избирателей пришли всего 80. При этом, Эркин Гадирли отмечает, что он победил на этом участке, набрав всего 23 голоса.

«У нас англо-саксонская избирательная система. И достаточно опередить своего конкурента всего на один голос, чтобы победить», - сказал он.

Эркин Гадирли также отметил, что на 5 избирательных участках ему приписали больше голосов, чем он получил, из-за чего он будет добиваться аннулирования результатов голосования на этих участках.

«Однако это не влияет на результат. Мы честно победили на выборах», - сказал он.