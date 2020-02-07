Синоптики пообещали снег, мороз и ветер
Завтра, 11 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами снег, днем преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 0-4 градуса мороза, днем 2-5 градусов тепла, в Баку ночью 1-3 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.
Атмосферное давление снизится с 770 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.
Ночью и утром в отдельных южных районах Азербайджана ожидается снег. Прогнозируется умеренный западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в горах ночью 13-18 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.