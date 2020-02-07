В Ереване водители пригрозили транспортным коллапсом

По словам водителей, их доходы не покрывают расходы на топливо и не соответствуют ежедневному плану. Они потребовали от правительства и мэрии Еревана снизить фиксированный налог, чтобы ежедневный план, который сейчас составляет более 27 тысяч драмов (около 60 долларов), понизился. Другой вариант решения – снизить цены на газ для маршрутных такси.

"Постепенно одна заправка подорожала с 7 тысяч (порядка 15 долларов) до 10 тысяч (20 долларов). Кроме этого, нас штрафуют на каждом шагу без каких-либо уступок. Из-за этого накопились долги. Нам выделили две полосы, красными линиями парковки очерчены, на второй постоянно пробки, и мы вынуждены перебираться на третью полосу", – говорят водители, отметив, что из-за постоянных пробок вместо пяти они выполняют три-четыре рейса, но план от этого не меняется, и у них возникают задолженности.

Представитель столичной мэрии пообещал урегулировать вопрос в 10-дневный срок и призвал водителей вернуться к работе. Бастующие согласились, но с условием: если проблема не будет решена, они устроят транспортный коллапс в городе, а также организуют пикеты у правительства и мэрии.