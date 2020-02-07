Нефтяные цены продолжают падение

Мировые цены на нефть опускаются, рынки опасаются, что вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на спросе на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет ПРАЙМ, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сегодня днем опустилась на 0,75% — до 54,06 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 0,74% — до 49,95 доллара за баррель.

С начала года нефть потеряла примерно 18% стоимости на фоне ситуации вокруг коронавируса из Китая, который представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, торговли и перевозок. Трейдеры опасаются, что вспышка заболевания может сдержать рост экономики КНР, которая является крупнейшим импортером нефти в мире.