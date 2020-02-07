Премьер-министр Грузии позвонил Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил главу государства с победой правящей партии «Ени Азербайджан» на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьера Грузии за проявленное внимание и поздравление.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружественных отношений между нашими странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей.