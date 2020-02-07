Алексиевич похвалила Лукашенко за сопротивление России

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич похвалила президента Беларуси Александра Лукашенко за сопротивление России. Интервью с писательницей опубликовало издание «Наша Нiва».

«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко. Таких сильных лидеров я не нахожу», — сказала Алексиевич.

По словам писательницы, это не означает, что она поддерживает белорусского президента. «Но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так», — отметила она.