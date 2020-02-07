Си Цзиньпин: Ситуация в Китае все еще тяжелая

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал все еще крайне тяжелой ситуацию с распространением коронавируса в стране, но выразил уверенность в победе над заболеванием, сообщает Центральное телевидение КНР.

"Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжелая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы ЦК КПК по профилактике и контролю за распространением заболевания", - цитирует РИА Новости китайского лидера.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что у Китая есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, которое уже унесло жизни более 900 человек. Китайский лидер призвал на всех уровнях предпринимать самые строгие и всеобъемлющие меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса и в конце концов одержать победу в народной войне с этим заболеванием.

"Мы обязательно должны быть уверены, что непременно сможем победить эту вспышку заболевания", - сказал Си Цзиньпин жителям Пекина во время инспекции одного из микрорайонов города.

Отметим, что количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV уже достигло 910 человек.