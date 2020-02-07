ЦИК обещает «жесткие меры» и пересмотреть результаты голосования
«Есть информация, побуждающая ЦИК начать расследование. Информация, поступившая на «горячую линию», является неофициальной, но ЦИК воспринимает ее очень серьезно и внимательно. Все даже мелкие намеки, поступившие в ЦИК, подробно изучаются. В ближайшие дни вы убедитесь в том, что ЦИК предпримет адекватные и даже жесткие меры по итогам расследования». Об этом сегодня в беседе с журналистами сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.
Заместитель председателя комиссии отметил, что информация о правонарушениях должна быть расследована.
«В случае их подтверждения, будьте уверены, что ЦИК готов провести серьезное расследование. Дело может дойти до объявления результатов недействительными, а также, если будут обнаружены факты, которые можно рассматривать как уголовное дело, то в связи с этим ЦИК обратится в соответствующие структуры. Главная цель ЦИК заключается в проведении равноправной избирательной кампании кандидатов и справедливого голосования на выборах», - сказал он.