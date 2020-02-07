Российские болельщики скупают билеты на четвертьфинал Евро-2020 в Баку

Сегодня в Шемахе в отеле Shamakhi Palace Sharadil начал свою работу медиалагерь с участием азербайджанских, турецких и российских представителей СМИ. Мероприятие посвящено проведению в Баку четырех матчей футбольного Евро-2020.

В ходе презентации журналистам рассказали о правилах получения аккредитации на игры чемпионата Европы, о работе фан-зон, о предстоящих мероприятиях, связанных с Евро-2020, и т.д. В частности, было сказано, что в Баку вновь, как и перед финалом Лиги Европы, пройдет матч с участием знаменитых футбольных ветеранов.

Большое внимание было уделено теме билетов. На сегодняшний день на матчи Уэльс – Швейцария (13 июня), Турция – Уэльс (17 июня), Швейцария – Турция (21 июня) и четвертьфинальную игру (4 июля) в общей сложности продано около 119 тысяч билетов.

На матч Уэльс – Швейцария распространено чуть более 19 тысяч билетов, на игру Турция – Уэльс – более 32 тысяч, на встречу Швейцария – Турция – более 30 тысяч.

Интересно, что на четвертьфинальный матч, участники которого определятся лишь после игр 1/8 финала, куплено уже около 38 тысяч билетов. Как сообщили haqqin.az организаторы мероприятия, на четвертьфинал подавляющее количество билетов купили российские болельщики. Дело в том, что если сборная России займет в группе «В» (здесь также сыграют Бельгия, Дания и Финляндия) 2-е место и затем выиграет в 1/8 финала, то в четвертьфинале сыграет в Баку. В связи с этим часть российских фанатов уже настроилась на приезд в Азербайджан.