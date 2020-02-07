Отдел информации 16:38

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник Сафар Мехтиев 1 февраля подписал распоряжение о проведении семинаров-тренингов на тему «О Кодексе этического поведения должностных лиц таможенных органов». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, Управление внутренней безопасности Госкомитета с 10 февраля по 23 мая 2020 года проведет семинары-тренинги на эту тему. Согласно информации, к этим семинарам-тренингам будут привлечены сотрудники всех структур Государственного таможенного комитета, в том числе и сотрудники ГТК Нахчыванской Автономной Республики.

10 февраля был дан старт проведению семинаров-тренингов на тему «О Кодексе этичного поведения должностных лиц таможенных органов». Основной целью в проведении семинар-занятий является разъяснение сотрудникам таможенной службы правил поведения во время службы и внеслужебный период, этических принципов, норм этичного поведения, личной ответственности, соблюдения законов, принципов отношения к себе и посторонним, решению этических и иных вопросов в связях с общественностью, еще большее развитие этих качеств и усиление работы с личным составом. Выступивший на мероприятии начальник Управления внутренней безопасности ГТК Рашад Залов рассказал о широкомасштабных реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, в том числе и в таможенной сфере, об успехах и о том, что борьба против всех негативных факторов, мешающих достижению этих успехов, вышла на совершенно новый уровень. Начальник управления с сожалением отметил, что есть некоторые моменты, бросающие тень на проведенные работы и достигнутые положительные результаты. В прошлом году на основании обращений физических и юридических лиц в Управление внутренней безопасности ГТК были проведены расследования, по итогам которых 28 сотрудников таможенных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности. Рашад Залов призвал таможенников быть более внимательными при обращении с гражданами и осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с требованиями законодательства. Начальник управления отметил, что на семинарах-тренингах особое внимание будет уделено вопросам обращения с гражданами, борьбы с коррупцией, соблюдению служебной дисциплины и норм ношения формы одежды.