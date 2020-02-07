Саакашвили: «Я был отличником в школе, но не давал запугать себя блатным»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в прямом эфире оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» объявил о создании на базе своей «Президентской библиотеки» оппозиционного штаба и объявил о мобилизации.

«Что это за мобилизация — это самоорганизация людей, чтобы не позволить блатным парням и криминальным элементам терроризировать мирных людей. Я все детство был отличником, но не давал себя запугивать блатным парням, ни в школе, ни в районе, мы не должны допускать этого по всей Грузии», — заявил Саакашвили.

По его словам, о революционных сценариях нет речи, разговор идет только о технических вопросах и мобилизации.