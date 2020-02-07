Спецслужбы Армении предупредили о странных звонках из Баку

Служба национальной безопасности призвала армянских абонентов воздержаться от ответов или попыток связаться с "левыми" иностранными номерами, пишут армянские СМИ.

Согласно информации, 31 января с 07:11 по 07:30 несколько десятков абонентов одного из мобильных операторов в Армении получили звонки с номеров из Азербайджана и других стран продолжительностью 0 секунд. Некоторые абоненты пытались перезвонить по этим номерам.

"Считаем необходимым сообщить, что, в случае ответа на такие звонки или попыток перезвонить, возможно списание крупных сумм с баланса. Исходя из этого, призываем армянских абонентов не отвечать на звонки с незнакомых иностранных номеров и не пытаться связаться с ними", - говорится в сообщении.