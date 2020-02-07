Французские жандармы отобрали автомобиль у азербайджанского таксиста

В субботу, 8 февраля, жандармы установили особый контроль за недобросовестной конкуренцией на дорогах, которые ведут в Сент-Фуа-Тарантез – небольшой поселок в департаменте Савойя во Французских Альпах, неподалеку от границы с Италией, сообщает французский сайт ledauphine.com.

Согласно информации, в ходе рейда был задержан уроженец Азербайджана, который доставлял британских туристов с горнолыжного курорта в аэропорт Гренобля Альп Изер. По данным жандармерии, он нарушал французское законодательство и занимался этой деятельностью незаконно.

Транспортное средство было конфисковано жандармами, и водитель предстанет перед судом по иску, который будет инициирован прокуратурой. Расследование было поручено департаменту безопасности дорожного движения Савойи.

Как пишет французское издание, три недели назад в ходе предыдущего рейда против недобросовестной конкуренции была обыскана одна компания, в которой работали водители из Латвии и снижали рыночные цены. Были конфискованы 20 транспортных средств.