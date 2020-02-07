Венгры заявили о претензиях на территории соседних стран

Большинство жителей Венгрии имеют территориальные претензии к соседним государствам. Об этом говорится в результатах опроса Pew Research Center, опубликованных на сайте организации.

С утверждением «часть территории соседних стран на самом деле принадлежат нам» согласились более чем два из трех опрошенных — 67 процентов; 40 процентов респондентов ответили, что они полностью согласны с таким высказыванием.

Опрос проходил и в других странах: самые высокие показатели после Венгрии были выявлены в Греции (60 процентов), Болгарии и Турции (обе — по 58 процентов). Среди участников из России о территориальных претензиях к другим государствам рассказали 53 процента опрошенных. Наименее часто с этим утверждением соглашались в Швеции: всего 13 процентов шведов имеют претензии к соседям, 82 процента сказали, что таковых не имеют.

В ноябре 2019 года в украинском Закарпатье заявили, что проживающим там венграм требуется административная автономия.