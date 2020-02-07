Все больше азербайджанцев посещают Чернобыль

70 граждан Азербайджана в прошлом году посетили зону отчуждения Чернобыль. В Чернобыль приезжали также граждане Сингапура, Чили, Мексики и Японии. Об этом сообщил координатор туристической фирмы "Чернобыль-тур" Кирилл Дьяченко. "Чернобыльскую зону отчуждения за прошлый год посетил 74 671 человек.

Среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании – 10 381 человек. На втором месте – поляки (6544), на третьем – немцы (5399), четвертом – американцы (4143) и на пятом – чехи (2829)", – сказал он.

"Большой интерес проявляют и азербайджанцы, в этом году ожидаем еще большего количества азербайджанских граждан", сказал он.

По его словам, желающими съездить в Чернобыльскую зону движет интерес к чему-то необычному.

"Кто-то хочет просто посмотреть на заброшенный город Припять, а чье-то любопытство подогревают фильмы, игры. Например, закончился сериал «Чернобыль. Зона отчуждения», и мы сразу почувствовали, как возрос интерес к поездкам. Впрочем, сейчас в зоне довольно безопасно. Если там не жить постоянно, не питаться с земли, не лезть на деревья и не облизывать всякие железяки, все будет в порядке. Уровень радиации, который человек получает там за день, — примерно, как если вы на флюорографию сходите», - резюмировал К.Дьяченко.