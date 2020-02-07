Экс-глава спецслужб вступает в бой с Пашиняном

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян во главе новой политической партии правоцентристского толка намерен действовать в оппозиции правительству Никола Пашиняна.

"Новая политическая сила будет центристского - правоцентристского толка, а в основе идеологии и программ будут гармонично переплетаться традиции и прогресс. На данный момент идет процесс широких консультаций с единомышленниками и возможными партнерами, и только после всех возможных обсуждений мы выдвинем конкретные программные положения и "дорожную карту" дальнейших действий. Новая политическая сила будет оппозицией", - заявил Ванецян в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время в Армении сложилось множество проблем, требующих решения, а правительство отошло от целей "бархатной революции" весны 2018 года.

Экс-директор СНБ считает, что возврата к прошлому в Армении не может быть. Вместе с тем Ванецян против жесткого политического размежевания в обществе по принципу "кто не с нами, тот против нас".