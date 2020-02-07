Новый лучше прежнего какие задачи должен решить VI созыв Милли Меджлиса?
Несмотря на то, что баланс сил сохранился, около 70 мест осталось за правящей партией Ени Азербайджан, рисунок представительства в Милли Меджлисе несколько изменился, отвечая запросу на динамизм, правда, в консервативном ключе. Парламент обновился почти на 30%, за счет "внепартийных" кандидатов.
Внеочередная перезагрузка парламента позволила, во-первых, встряхнуть депутатский корпус - выйти на улицу к людям, послушать их чаяния, увидеть реальные контрасты, а не только беглую "картинку" из окна своего автомобиля.
Порой, их активность приводила к сатирическим сюжетам - целование рук старушек и так далее…
Тем не менее это имеет свой эффект - встряска законодательной бюрократии необходима. Каково бы не было качество проведения выборов, они пускают ток жизни в эти процессы, позволяя как опытным депутатам осмыслить свою миссию, так и приобщиться к политике молодым.
Последний фактор, даже более значим.
Когда мы говорим о приходе во власть молодежи, нужно понимать, это неоднородная группа - не только хулиганы и оппозиционеры, или напротив, только конформисты и карьеристы. Процессы гораздо сложнее. Многие и с одной, и с другой стороны не смогли попасть в парламент.
Но они поучаствовали в процессе. Почувстовали вкус. Смогли определиться, что они хотят от Системы, как себя в ней видят - будут встраиваться, ради трансформации, или отстранятся и забудут как страшный сон, найдя себе другой способ реализации амбиций, или выберут путь борьбы с неизвестным результатом для себя и страны.
Именно для этого проводятся выборы.
Еще один важный фактор, выпукло обозначенный электоральным процессом - укрепление малых политических династий. Нормальная, и вполне легальная с точки зрения западного менталитета, форма обновления власти. Такая же форма обновления парламента есть и в России - сын Жириновского и сын Зюганова стали опытными парламентариями. В Азербайджане некоторые аксакалы, уходя в отставку, зарегистрировали кандидатами своих отпрысков и дочерей.
В тоже время, характерно, что есть примеры, когда избиратель просит остаться таких депутатов еще на один срок - Фаттах Гейдаров по Габалинскому округу (отец Кямаледдина Гейдарова, главы МЧС). Опытный советский чиновник, сподвижник Гейдара Алиева в Нахчыване, ему больше 80 лет. Естественно, нет смысла больше продолжать карьеру. Однако это именно пример династии. Когда вне зависимости от того, каких высот достигают сыновья и дочери, патриарх должен обладать символическим статусом. Как старейший конгрессмен США.
Помимо трансформации правящей партии существенная часть интриги - какова судьба оппозиции?
На выборах принимал участие блок Ильгара Мамедова, составленный из участников до сих пор незарегистрированного движения Real и беспартийных - "Реальные республиканцы" - это 30 кандидатов (первоначально было 42) - из них прошел лишь один Эркин Гадирли. Наиболее яркий из молодых - Мехман Гусейнов, обнародовал накануне предложения подкупа в свой адрес со стороны сторонников действующего депутата своего округа - однако также остался за бортом.
Историческая, вполне лояльная к власти оппозиция "Мусават”. В любом случае, о глубине их самостоятельности и способности к политической координации в условиях нового парламента говорить трудно. Самого Ильгара Мамедова и еще 8 человек до выборов не допустили (Совет Европы рекомендовал до 31 декабря 2019 года снять с них судимость), однако на каком-то уровне власти был выбран вариант минимизации возникающих неизвестных вводных, от его участия.
Постфактум можно сказать, что чуть больше сотни разнородных оппозиционных кандидатов были разбавлены в общем количестве 1314 кандидатов, что даже теоретически не оказало бы колебательной динамики на стабильность властной структуры.
И оппозиция, и власть вписываются в парламент в той мере, как ее видят сами люди, голосующие на участках. Даже если исходить из определенной доли манипулятивности - Милли Меджлис отражает картину запросов общества именно на такое кадровое представительство в законодательном собрании.
Отсюда второй момент - зачем нужны были досрочные выборы - это обновление фактора легитимности. Естественно, и парламент прошлого созыва обладал необходимым свойствами и полнотой функциональности. Но, коль скоро, 2020 год обозначен как рубеж перезагрузки властной системы, имело смысл лишний раз провести плебисцит о персональном составе парламента. Что и было выполнено.
Новый парламент будет готов согласиться на реформу законодательной власти (введение функций электронного парламента и прочие изменения, облегчающие непосредственный доступ граждан к законодательным инициативам), понимая инициативы президентского аппарата как необходимое политическое условие своего созыва.
Новый созыв Милли Меджлиса будет парламентом самоограничения и серьезных внутренних реформ, возможно, предполагающих сокращение числа депутатов.
И то, что сейчас произошел лишь косметический рестайлинг, не отменяет содержания последующих реформ. Парламент должен оставаться максимально управляем, пусть как самостоятельная, но именно как структурная часть системы власти.
По большому счету в Азербайджане люди готовы поддержать тех, кто не мешает их экономической жизни, и не мешает проводить власти технократическую модернизацию, преобразующую статус "малой бензоколонки" Евразии в реально диверсифицированную экономику.
Запроса на идеологию, по-прежнему не наблюдается, главное пожелание - укрепление социальных гарантий со стороны государства.