Новый лучше прежнего какие задачи должен решить VI созыв Милли Меджлиса?

Александр Караваев, специально для haqqin.az

Несмотря на то, что баланс сил сохранился, около 70 мест осталось за правящей партией Ени Азербайджан, рисунок представительства в Милли Меджлисе несколько изменился, отвечая запросу на динамизм, правда, в консервативном ключе. Парламент обновился почти на 30%, за счет "внепартийных" кандидатов.

обыкновенная перезагрузка

Внеочередная перезагрузка парламента позволила, во-первых, встряхнуть депутатский корпус - выйти на улицу к людям, послушать их чаяния, увидеть реальные контрасты, а не только беглую "картинку" из окна своего автомобиля.

Порой, их активность приводила к сатирическим сюжетам - целование рук старушек и так далее…

Тем не менее это имеет свой эффект - встряска законодательной бюрократии необходима. Каково бы не было качество проведения выборов, они пускают ток жизни в эти процессы, позволяя как опытным депутатам осмыслить свою миссию, так и приобщиться к политике молодым.

Последний фактор, даже более значим.

Когда мы говорим о приходе во власть молодежи, нужно понимать, это неоднородная группа - не только хулиганы и оппозиционеры, или напротив, только конформисты и карьеристы. Процессы гораздо сложнее. Многие и с одной, и с другой стороны не смогли попасть в парламент.

Но они поучаствовали в процессе. Почувстовали вкус. Смогли определиться, что они хотят от Системы, как себя в ней видят - будут встраиваться, ради трансформации, или отстранятся и забудут как страшный сон, найдя себе другой способ реализации амбиций, или выберут путь борьбы с неизвестным результатом для себя и страны.

Именно для этого проводятся выборы.    

Еще один важный фактор, выпукло обозначенный электоральным процессом - укрепление малых политических династий. Нормальная, и вполне легальная с точки зрения западного менталитета, форма обновления власти. Такая же форма обновления парламента есть и в России - сын Жириновского и сын Зюганова стали опытными парламентариями. В Азербайджане некоторые аксакалы, уходя в отставку, зарегистрировали кандидатами своих отпрысков и дочерей.

В тоже время, характерно, что есть примеры, когда избиратель просит остаться таких депутатов еще на один срок - Фаттах Гейдаров по Габалинскому округу (отец Кямаледдина Гейдарова, главы МЧС). Опытный советский чиновник, сподвижник Гейдара Алиева в Нахчыване, ему больше 80 лет. Естественно, нет смысла больше продолжать карьеру. Однако это именно пример династии. Когда вне зависимости от того,  каких высот достигают сыновья и дочери, патриарх должен обладать символическим статусом. Как старейший конгрессмен США.

Фаттах Гейдаров

Помимо трансформации правящей партии существенная часть интриги - какова судьба оппозиции?

На выборах принимал участие блок Ильгара Мамедова, составленный из участников до сих пор незарегистрированного движения Real и беспартийных - "Реальные республиканцы" - это 30 кандидатов (первоначально было 42) - из них прошел лишь один Эркин Гадирли. Наиболее яркий из молодых - Мехман Гусейнов, обнародовал накануне предложения подкупа в свой адрес со стороны сторонников действующего депутата своего округа - однако также остался за бортом.  

Историческая, вполне лояльная к власти оппозиция "Мусават”. В любом случае, о глубине их самостоятельности и способности к политической координации в условиях нового парламента говорить трудно. Самого Ильгара Мамедова и еще 8 человек до выборов не допустили (Совет Европы рекомендовал до 31 декабря 2019 года снять с них судимость), однако на каком-то уровне власти был выбран вариант минимизации возникающих неизвестных вводных, от его участия.

Постфактум можно сказать, что чуть больше сотни разнородных оппозиционных кандидатов были разбавлены в общем количестве 1314 кандидатов, что даже теоретически не оказало бы колебательной динамики на стабильность властной структуры.

И оппозиция, и власть вписываются в парламент в той мере, как ее видят сами люди, голосующие на участках. Даже если исходить из определенной доли манипулятивности - Милли Меджлис отражает картину запросов общества именно на такое кадровое представительство в законодательном собрании.

Отсюда второй момент - зачем нужны были досрочные выборы - это обновление фактора легитимности. Естественно, и парламент прошлого созыва обладал необходимым свойствами и полнотой функциональности. Но, коль скоро, 2020 год обозначен как рубеж перезагрузки властной системы, имело смысл лишний раз провести плебисцит о персональном составе парламента. Что и было выполнено.

Новый парламент будет готов согласиться на реформу законодательной власти (введение функций электронного парламента и прочие изменения, облегчающие непосредственный доступ граждан к законодательным инициативам), понимая инициативы президентского аппарата как необходимое политическое условие своего созыва.

Эркин Гадирли

Новый созыв Милли Меджлиса будет парламентом самоограничения и серьезных внутренних реформ, возможно, предполагающих сокращение числа депутатов.   

И то, что сейчас произошел лишь косметический рестайлинг, не отменяет содержания последующих реформ. Парламент должен оставаться максимально управляем, пусть как самостоятельная, но именно как структурная часть системы власти.

По большому счету в Азербайджане люди готовы поддержать тех, кто не мешает их экономической жизни, и не мешает проводить власти технократическую модернизацию, преобразующую статус "малой бензоколонки" Евразии в реально диверсифицированную экономику.

Запроса на идеологию, по-прежнему не наблюдается, главное пожелание -  укрепление социальных гарантий со стороны государства.

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