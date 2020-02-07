Несмотря на то, что баланс сил сохранился, около 70 мест осталось за правящей партией Ени Азербайджан, рисунок представительства в Милли Меджлисе несколько изменился, отвечая запросу на динамизм, правда, в консервативном ключе. Парламент обновился почти на 30%, за счет "внепартийных" кандидатов.

Внеочередная перезагрузка парламента позволила, во-первых, встряхнуть депутатский корпус - выйти на улицу к людям, послушать их чаяния, увидеть реальные контрасты, а не только беглую "картинку" из окна своего автомобиля.

Порой, их активность приводила к сатирическим сюжетам - целование рук старушек и так далее…

Тем не менее это имеет свой эффект - встряска законодательной бюрократии необходима. Каково бы не было качество проведения выборов, они пускают ток жизни в эти процессы, позволяя как опытным депутатам осмыслить свою миссию, так и приобщиться к политике молодым.

Последний фактор, даже более значим.

Когда мы говорим о приходе во власть молодежи, нужно понимать, это неоднородная группа - не только хулиганы и оппозиционеры, или напротив, только конформисты и карьеристы. Процессы гораздо сложнее. Многие и с одной, и с другой стороны не смогли попасть в парламент.

Но они поучаствовали в процессе. Почувстовали вкус. Смогли определиться, что они хотят от Системы, как себя в ней видят - будут встраиваться, ради трансформации, или отстранятся и забудут как страшный сон, найдя себе другой способ реализации амбиций, или выберут путь борьбы с неизвестным результатом для себя и страны.

Именно для этого проводятся выборы.

Еще один важный фактор, выпукло обозначенный электоральным процессом - укрепление малых политических династий. Нормальная, и вполне легальная с точки зрения западного менталитета, форма обновления власти. Такая же форма обновления парламента есть и в России - сын Жириновского и сын Зюганова стали опытными парламентариями. В Азербайджане некоторые аксакалы, уходя в отставку, зарегистрировали кандидатами своих отпрысков и дочерей.

В тоже время, характерно, что есть примеры, когда избиратель просит остаться таких депутатов еще на один срок - Фаттах Гейдаров по Габалинскому округу (отец Кямаледдина Гейдарова, главы МЧС). Опытный советский чиновник, сподвижник Гейдара Алиева в Нахчыване, ему больше 80 лет. Естественно, нет смысла больше продолжать карьеру. Однако это именно пример династии. Когда вне зависимости от того, каких высот достигают сыновья и дочери, патриарх должен обладать символическим статусом. Как старейший конгрессмен США.