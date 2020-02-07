В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

Переговоры российских и турецких официальных лиц прошли в понедельник в Анкаре, в ходе которых обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщили журналистам в МИД Турции, передает ТАСС.

"Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом повторно встретилась сегодня с российской делегацией во главе с замглавой МИД Сергеем Вершининым и спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Делегация из РФ находится с визитом в Анкаре и провела первый раунд переговоров с турецкими партнерами 8 февраля. По их итогам было принято решение продолжить контакты в течение этой недели.

Переговоры России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе.