Независимая служба RFBenchmark, занимающаяся измерением скорости и качества интернета в различных точках мира, опубликовала данные, касающиеся мобильного интернета в европейских странах. Азербайджан в этом рейтинге занял одну из худших позиций, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт интернет-службы.

«В Старом Свете ведется интенсивная подготовка и есть первые внедрения коммерческих сетей на основе технологии 5G. Оказали ли инвестиции положительное влияние на скорость мобильного интернета? – задаются вопросом эксперты RFBenchmark. - На основе измерений пользователей нашего приложения мы подготовили отчет, который поможет нам ответить на этот вопрос и получить представление о ситуации в Европе. Мобильное приложение позволяет анализировать различные радиопараметры и тестировать скорость интернета таких технологий как GSM, 3G и 4G-LTE».

Оценивая данные из 38 европейских стран, RFBenchmark констатирует, что Азербайджан занимает 4-е место с конца по скорости скачивания (download) при использовании мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в Азербайджане составляет 11,6 мегабит в секунду (Мбит/с). Это 35-е место в Европе. Хуже показатели только в Украине (9,7 Мбит/с), Македонии (10,4) и России (11,5).

Лидирует Франция (19,9). На 2-м месте Австрия (19,8), на 3-м – Португалия (19,3). На постсоветском пространстве самая быстрая скорость скачивания в Литве – 18,1.